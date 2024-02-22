22.2
-
24.2

Фестиваль Мейн-кун

22.2
-
24.2

На крыше

Фестиваль Глинтвейна

22.2
-
24.2

На крыше

Фестиваль Глинтвейна

28.1
-
26.4

Выставка «Золотой поцелуй»

16.9
-
15.5

смотровая площадка

Крыша. Зимний сезон 2019/2020

Хочешь креативный бизнес по-питерски?

16.9
-
15.5

смотровая площадка

Крыша. Зимний сезон 2019/2020

7.2
-
6.4

Фотовыставка «Дикая природа России» от журнала National Geographic

17.2
-
25.2

Фотопроект о домашнем насилии
Хочешь креативный бизнес по-питерски?

12.12
-
12.12

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Первое место среди общественных и культурных пространств Санкт-Петербурга

12.12
-
12.12

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Первое место среди общественных и культурных пространств Санкт-Петербурга

5.7
-
28.7

Мультимедийная выставка

«Французские импрессионисты. Живое искусство»

22.6
-
23.6

Хочу домой

Фестиваль Бездомных животных

22.6
-
23.6

Хочу домой

Фестиваль Бездомных животных
Хочешь креативный бизнес по-питерски?

7.6
-
30.6

Интерактивная выставка дополнительной реальности «Реалити шоу»
Хочешь креативный бизнес по-питерски?

3.6
-
1.7

Выставка «Белое Солнце Ориона»

3.6
-
1.7

Выставка «Белое Солнце Ориона»

1.5
-
4.8

Выставка Ван Гог и Гоген

27.4
-
28.4

Фестиваль Питбули

26.4
-
3.5

Выставка «Тени восприятия»

26.4
-
3.5

Выставка «Тени восприятия»

О проекте

25.4

Большой городской поэтический фестиваль в «Этажах»

#Фестиваль
#Новость
#Искусство

20.4
-
30.6

Выставка «Нильский крокодил»

3.4
-
2.6

Выставка «Вдохновение Японией»

23.3
-
24.3

Новый формат: вход для посетителей бесплатный

Гараж сейл

#барахолка

28.1
-
26.4

Выставка «Золотой поцелуй»
Хочешь креативный бизнес по-питерски?

5.7
-
28.7

Мультимедийная выставка

«Французские импрессионисты. Живое искусство»

22.6
-
23.6

Хочу домой

Фестиваль Бездомных животных

25.4

Большой городской поэтический фестиваль в «Этажах»

#Фестиваль
#Новость
#Искусство

3.4
-
2.6

Выставка «Вдохновение Японией»