22.2
-
24.2
Фестиваль Мейн-кун
22.2
-
24.2
На крыше
Фестиваль Глинтвейна
22.2
-
24.2
На крыше
Фестиваль Глинтвейна
28.1
-
26.4
Выставка «Золотой поцелуй»
16.9
-
15.5
смотровая площадка
Крыша. Зимний сезон 2019/2020
7.2
-
6.4
Фотовыставка «Дикая природа России» от журнала National Geographic
17.2
-
25.2
Фотопроект о домашнем насилии
12.12
-
12.12
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»
Первое место среди общественных и культурных пространств Санкт-Петербурга
5.7
-
28.7
Мультимедийная выставка
«Французские импрессионисты. Живое искусство»
22.6
-
23.6
Хочу домой
Фестиваль Бездомных животных
22.6
-
23.6
Хочу домой
Фестиваль Бездомных животных
3.6
-
1.7
Выставка «Белое Солнце Ориона»
1.5
-
4.8
Выставка Ван Гог и Гоген
27.4
-
28.4
Фестиваль Питбули
26.4
-
3.5
Выставка «Тени восприятия»
26.4
-
3.5
Выставка «Тени восприятия»
25.4
Большой городской поэтический фестиваль в «Этажах»
20.4
-
30.6
Выставка «Нильский крокодил»
3.4
-
2.6
Выставка «Вдохновение Японией»
23.3
-
24.3
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